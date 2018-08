Meer dan 25.000 belangstellenden voor 44ste Scheldewijding in Doel

Beveren-Waas - Ruim 25.000 mensen hebben zondag de 44ste editie van de Scheldewijding in Doel bijgewoond. “Met de recente ontwikkelingen waarbij Doel mogelijk niet meer zal verdwijnen, zijn we ongeduldig het verval te keren”, zegt Jan Creve van Doel2020. “Maar sommige littekens zullen nooit verdwijnen, en dat hoeft ook niet. Het draagt bij tot de symboolwaarde.”

De zon was duidelijk een meevaller bij deze editie. De Scheldewijding begon 43 jaar geleden, in 1975, om duidelijk te maken dat ondanks alle doemscenario’s dit dorp en de omliggende polders aan de rand van de haven nog steeds een toekomst hebben.

Het is zo’n 400 jaar geleden dat de polders werden ingedijkt en het dorp Doel werd gesticht aan de Schelde. Toen in 1975 het dorp op verdwijnen stond, werd actie ondernomen. “Vorig jaar verwelkomden we 25.000 bezoekers, en ik durf zeggen dat er dit jaar heel wat meer waren. Dat zijn dus niet enkel mensen van hier, maar ook niet enkel ramptoeristen”, lacht Creve voldaan.

Hij roept op tot een definitieve beslissing om het gebied te vrijwaren. “Mensen jonger dan 25 jaar hebben nooit anders geweten dan onzekerheid. Wij zijn ongeduldig om het verval van Doel en de omliggende dorpen te keren. Mensen zijn opnieuw geïnteresseerd om terug te keren en de huizen op te knappen.”

Zelf heeft Creve altijd in het behoud geloofd. “Los van alle plannen, was het een illusie om Doel van de kaart te vegen. Zoiets kan niet werken en stevent af op een mislukking.” De nakende redding van het polderdorp stemt hem hoopvol, al hoopt hij snel op duidelijkheid.

Destijds leek 2020 nog ver weg. Nu is het amper twee jaar verwijderd. “Wat er al die jaren gebeurd is, trek je niet op een paar jaar zomaar recht. Er zijn hier huizen verdwenen met een historische waarde die littekens hebben getrokken. Die krijg je niet zomaar uitgewist. Maar dat hoeft ook niet, want ze hebben een symboolwaarde voor de geschiedenis van dit dorp.”

