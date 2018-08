Lokerse Feesten lokken opnieuw zo’n 140.000 bezoekers

Lokeren - In Lokeren is zondagavond de 44ste editie van het muziekfestival Lokerse Feesten afgesloten. De organisatoren blikken terug op een meer dan geslaagde editie. “Het waren tien superdagen waar we trots op zijn”, zegt Amaury Van Kenhove.

Vier jaar geleden telde het festival ongeveer 125.000 bezoekers op tien dagen tijd. Sindsdien gaat het bezoekersaantal in stijgende lijn, al stagneert het nu rond de 140.000. “We hebben inderdaad weer een zelfde bezoekersaantal als de voorbije twee jaar”, zegt Van Kenhove. Twee dagen waren uitverkocht. “Het waren tien dagen waar we trots op zijn, maar we kunnen niet verwachten dat alle dagen uitverkocht zijn. We zijn tevreden dat meer dan 100.000 bezoekers naar een festival in het midden van de stad komen. Bovendien waren er ook een aantal regendagen waardoor mensen ongetwijfeld hun plannen om te komen, wijzigden.” De eerste dagen van het festival was het dan weer erg heet, wat resulteerde in een piek in de frisdrankverkoop. “Duidelijk meer dan de voorbije jaren, we zijn blij dat de mensen er hun verstand hebben bij gehouden”, lacht Van Kenhove.

De Lokerse Feesten hebben tien relaxte dagen achter de rug met voor elk wat wils: van een Metaldag tot Clouseau en Niels Destadsbader. Enig minpunt was de hevige regenval op dinsdag tijdens het optreden van Triggerfinger, dat vroegtijdig moest worden afgebroken. “Maar dat is fantastisch opgevangen door een DJ-set. Een aantal festivalgangers hebben we een onderkomen gegeven in de sporthal. Achteraf kregen we daar ook heel wat positieve reacties over.”

De Lokerse Feesten sluiten zondagavond af met onder meer Zara Larsson, Lil Kleine en Clean Bandit. De 45ste editie vindt plaats van 2 tot en met 11 augustus 2019.

