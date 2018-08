Jaar na mediastorm hebben scouts een nieuwe mascotte voor hun Oerwoudfuif

Hansbeke / Nevele - De 28e editie van de Oerwoudfuif van Scouts en Gidsen Nieuwland werd gisteren voorgesteld met knallende kurken. De jongelui hadden dan ook wat te vieren. Met de nodige trots stelden ze een nieuwe mascotte voor. “Dat was nodig na alle commotie over de affiche vorig jaar.”

Vorig jaar kwam Scouts en Gidsen Nieuwland plots in het oog van een mediastorm terecht. Aanleiding was een bericht op Facebook van Dalilla Hermans. De schrijfster en opiniemaker, bekend van haar deelname aan De Slimste Mens Ter Wereld, reageerde verbolgen toen ze de mascotte van de Oerwoudfuif onder ogen kreeg. “Kwetsend en discriminerend”, vond ze. “Deze mascotte is een schoolvoorbeeld van hoe je zwarte kinderen en jongeren nogmaals in de hoek van ‘jolig n-woordje uit het oerwoud’ duwt.”

Al 27 jaar dezelfde mascotte

“Nadat Dalilla haar ongenoegen uitte op de sociale media en in de studio’s van De Zevende Dag ontstond er een ware hetze”, zegt toenmalig groepsleider en organisator van de Oerwoudfuif Matthias Bogaert. “Iedereen had plots een mening over de mascotte van onze fuif. Elke dag verscheen er wel een opiniestuk. We waren uiteraard geschrokken door de vele reacties. We hadden zoiets nog nooit meegemaakt en wisten dan ook niet zo goed hoe we moesten reageren.”

De mascotte van de Oerwoudfuif was al 27 jaar dezelfde. “Nooit eerder hadden we er problemen mee”, aldus Bogaert. “Onze mascotte was een stripfiguur van de hand van Jef Nys van het Jommekesalbum Straffa Toebaka. Toen de storm wat was gaan liggen, besloten we om als groep eens samen te zitten over het thema. Was het nog langer houdbaar om die mascotte te behouden? We konden de kritiek van Dalilla ook wel begrijpen. We besloten unaniem om een nieuwe start te nemen. Charlien Blancke, een oud-leidster van onze scoutsgroep, maakte een ontwerp voor een nieuwe mascotte. Uiteindelijk lieten we het ontwerp ook zien aan Dalilla. Het was fijn om te horen dat zij hem, net als ons, fantastisch vond.”

De Oerwoudfuif heeft voortaan een totem als mascotte. “Een totem heeft een symbolische waarde voor elke scout”, legt Matthias uit. “Het onderste deel van de totem is een aap. Het deel erboven is een scout met een sjaal aan met de kleuren van onze scoutsgroep. Daarboven een figuurtje dat knipoogt naar onze vorige mascotte, maar dan zonder stereotyperende kenmerken.”