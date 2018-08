Valencia haalt concurrentie voor Batshuayi

Valencia heeft een principeakkoord bereikt met Atlético Madrid omtrent de overgang van de Franse aanvaller Kevin Gameiro, zo maakte Valencia zondag bekend. Met de 31-jarige Fransman haalt de Spaanse topclub concurrentie in huis voor Michy Batshuayi, die tot het einde van het seizoen geleend wordt van Chelsea.

Bij Atlético was Gameiro nooit eerste keuze, vooral na de komst van Diego Costa verdween hij steeds meer naar de achtergrond. In 83 wedstrijden voor Atlético was hij desondanks nog goed voor 27 doelpunten.

De 24-jarige Batshuayi krijgt daarnaast op Mestalla nog af te rekenen met concurrentie van Rodrigo en Simone Zaza, vorig seizoen het spitsenduo bij de nummer vier uit de Primera Division. Daardoor is het team rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Champions League, een van de hoofdredenen voor Batsman om richting Spanje te trekken. Daarnaast kijkt de Rode Duivel uit naar de samenwerking met coach Marcelino. “Valencia kan met de beste teams wedijveren en daarnaast wordt er hier Champions League gespeeld”, vertelde Batshuayi zondag bij zijn voorstelling. “Ik wil prijzen pakken met deze club. Ik denk dat alles hier mogelijk is, Valencia is een team met veel ambitie en we willen hier zoveel mogelijk winnen. Met Marcelino werkt er hier dan weer een coach wiens systeem me wel ligt. Samen kunnen we hier iets mooi neerzetten.”