Gent - 4.400. Zoveel gestreken mastellen zijn de voorbije drie dagen verkocht tijdens de Patersholfeesten. Allemaal in één kraam: dat op de hoek van het Kaatsspelplein, en geprepareerd en verkocht door een team van bijna 40 vrijwilligers.

En zeggen dat het dertig jaar geleden begon met vijftig stuks. Trees Coene heeft in het echte leven een groothandel in interieur en replica’s van 18de-eeuwse Aubussontapijten, maar in haar vrije ...