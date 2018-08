Voorzitter van stembureau doodgeschoten door jihadisten in Mali

De voorzitter van een stembureau in het noorden van Mali is zondag doodgeschoten door vermoedelijke jihadisten. Dat heeft een bron binnen de veiligheidsdiensten gemeld. Zondag vindt in Mali de tweede ronde van de presidentsverkiezingen plaats, tussen de huidige president Ibrahim Boubacar Keita en oppositieleider Soumaïla Cissé.

“Jihadisten zijn rond 13.30 uur naar een stembureau gegaan in Arkodia”, een dorp op 100 kilometer ten zuidwesten van Timboektoe, aldus een plaatselijke verantwoordelijke. De regio wordt wel vaker getroffen door jihadistische aanvallen.

“Ze hebben aan iedereen gevraagd om hun handen in de lucht te steken. De voorzitter van het stembureau heeft proberen te vluchten. De jihadisten hebben hem doodgeschoten”, klinkt het nog. “Ze hebben iedereen mishandeld. Ze hebben de mensen verboden om te stemmen.” Volgens de Pool d’observation Citoyenne du Mali (POCIM), die meer dan 2.000 waarnemers heeft ontplooid, hebben de aanvallers het stembureau in brand gestoken.

De jihadistische groepen, die in 2013 verdreven zijn uit de regio door een Franse militaire operatie, hebben de verkiezing een “illusie” genoemd. Eveneens in het noorden van Mali, in het dorp Kiname, hebben gewapende mannen het materiaal voor de verkiezingen weggehaald en stembureaus in brand gestoken. En op andere plaatsen kon de stembusgang niet doorgaan vanwege problemen met de veiligheid.

Tijdens de eerste ronde van de verkiezing op 29 juli, was 3 procent van de 23.000 stembureaus gesloten gebleven vanwege mogelijk gevaar. Vooral in het centrum en in het noorden konden daardoor ongeveer 250.000 Malinezen hun stem niet uitbrengen. Om dergelijk scenario te vermijden, werden voor de tweede ronde 36.000 militairen ingezet, of 6.000 meer dan bij de eerste ronde. De Malinese troepen krijgen de hulp van de Blauwhelmen van de VN-missie in Mali (Minusma), Franse militairen van Operatie Barkhane en - in het noorden waar de regering amper controle uitoefent - van gewapende groepen die het vredesakkoord ondertekend hebben.

In de eerste ronde won Keita met 41,7 procent van de stemmen, Cissé haalde 18,78 pct. Verwacht wordt dat de huidige president ook de tweede ronde met een grote voorsprong wint. De oppositie noemt de verkiezingen “noch ernstig, noch geloofwaardig” en spreekt van frauduleuze praktijken.