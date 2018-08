Duitser (50) omgekomen bij redden van zoontje uit zee in Nederland, moeder kijkt hulpeloos toe vanop strand

Een 50-jarige man uit Duitsland is zondagmiddag om het leven gekomen bij een poging om zijn tienjarige zoontje uit zee te redden op het Nederlandse Waddeneiland Texel. Dat meldt de Nederlandse openbare omroep NOS.

Het is nog onduidelijk hoe het 10-jarige kind zondagmiddag omstreeks 16 uur in de problemen kwam in het water, de Nederlandse autoriteiten bevestigen enkel dat de vader zijn zoontje probeerde te redden. De moeder van het gezin zag vanop het strand hoe het familiedrama zich voor haar ogen afspeelde. De Nederlandse hulpdiensten probeerden de man tevergeefs te reanimeren, zijn zoontje overleefde het drama wel.