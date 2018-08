Moeder laat overleden orka-kalfje na 17 (!) dagen rouwen eindelijk achter

Een rouwende orka heeft haar overleden kalfje eindelijk achtergelaten in de Stille Oceaan, nadat het (minstens) 17 dagen lang en 1.600 kilometer ver probeerde haar nageslacht boven water te houden. “Een ongeziene daad van rouwgedrag”, volgens onderzoekers.

Onderzoekers van het Center for Whale Research spotten Tahlequah, zoals de moeder-orka genoemd wordt, zaterdag voor het eerst zonder haar kalfje in de Stille Oceaan nabij de Canadese provincie Victoria. “Haar rouwperiode is nu voorbij, en haar gedrag is opmerkelijk speels”, aldus stichter Ken Balcomb.

Het gedrag van de walvis had intussen de hele wereld beroerd: op 24 juli beviel Tahlequah na een bevalling van een half uur van een kalfje van ongeveer 180 kilogram, maar het kalfje overleed kort daarna. “Het kalfje zwom eerst wel vrolijk rond met zijn moeder, J35, en andere leden van de J-groep nabij Clover Point, maar nog geen uur later is het dan toch gestorven”, klonk het toen nog bij het Center for Whale Research.

Het pas overleden kalfje werd echter niet achtergelaten door de volwassen orka’s, integendeel: het kleine karkas werd door de moeder verder geduwd en aan de oppervlakte van het water gehouden. “De baby zonk vaak weg, maar werd dan opnieuw opgehaald door de moeder die het op haar voorhoofd liet steunen en zo verder door de woelige zee duwde, richting de San Juan Islands (een eilandengroep nabij de staat Washington, bekend om walvissen die er vaak passeren, nvdr).”

#TheEarthWantsYOU!

the story of #j35 or #Tahlequah, the orca whale, who has carried her calf for more than a week on her tour of grief#savethewhales pic.twitter.com/ZL3Zb8KH4B — Reverend Billy Talen (@revbillytalen) 10 augustus 2018

LEES OOK. Andere orka’s dragen dode kalf voor uitgeputte moeder en brengen haar eten: “We staan nog elke keer versteld van hun gedrag”

Een daad die een hoge emotionele intelligentie verraadt: studies bewezen in het verleden al dat orka’s zeer intelligente en empathische dieren zijn. Daarom beroerde het lot van Tahlequah ook de hele wereld. Zeker toen bleek dat de moeder haar eigen gezondheid in gevaar bracht door aan haar kalfje vast te houden. De daad zelf was geen primeur, maar volgens onderzoekers was de duur van de rouwperiode wel ongezien lang.

Onderzoekers volgden de groep orka’s dagenlang in de hoop het kalfje te kunnen onderzoeken eens het door zijn moeder was achtergelaten. Zaterdag gebeurde dat dan eindelijk, het karkas zonk vermoedelijk naar de bodem. Volgens het Center for Whale Research gaat het nu opvallend goed met Tahlequah: “Ze was samen met de andere orka’s meteen energiek op een school zalm aan het jagen toen we haar weer in het vizier kregen.”