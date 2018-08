Recordaantal bezoekers voor WeCanDance

Brugge / Zeebrugge - Met 35.000 bezoekers mag het elektronisch muziekfestival WeCanDance op het evenementenstrand van Zeebrugge terugblikken op een recordeditie. Het thema dit jaar was ‘Acid Cowboys’, en dat werd opnieuw stijlvol gevolgd.

Dat WeCanDance niet zomaar een muziekfestival van dertien in een dozijn is, was al langer geweten. Naast de muziek is vooral het hoge ‘m’as-tu-vu-gehalte’ van tel en daarop hadden de organisatoren tijdens deze editie opnieuw perfect ingespeeld met het thema ‘Acid Cowboys’. Het Zeebrugse evenementenstrand werd afgelopen weekend dan ook overspoeld door niet minder dan 35.000 cowboys en -girls, de ene al extraverter dan de andere. Op de eerste dag kwamen maar liefst 19.000 bezoekers opdagen en met de zondag erbij werd een nieuw record gebroken.

Tot grote tevredenheid van de organisatie, al liep in de aanloop naar het festival niet alles van een leien dakje. “De storm van donderdag heeft het ons heel erg lastig gemaakt”, bekent organisator Bart Roman. “De vele tenten kreunden onder de rukwinden en we hebben er toch eentje opnieuw moeten opbouwen, al is alles in orde gekomen en heeft niemand er iets van gemerkt.”

Daarna niets dan uitstekend weer, wat leidde tot een absolute recordeditie. Heel wat dames hadden hun uiterste best gedaan om in het thema te passen. “Aan de keuze van onze kledij gaat een heel proces vooraf”, zegt Ellen Vanderveren uit Leuven. “We stellen verschillende outfits samen, waarna we er na een eliminatieronde nog enkele overhouden. Er zit trouwens nog een reserve-outfit in de locker, voor als het koud wordt.” (lacht)

Meteen een reden waarom heel wat dames WeCanDance jaarlijks met stip in hun agenda noteren. “Wij verkleden ons liever en alles wat een thema heeft, spreekt ons aan”, klinkt het.

Naast de kledij wordt ook hoog ingezet op fine dining. Zo kwamen sterrenchefs Sergio Herman en Syrco Bakker opnieuw hun kunsten tonen. “We hebben superspeciale dingen gegeten, en alles was prachtig afgewerkt”, zegt Ellen.

Ook Kathleen Paumen uit Hasselt was in haar nopjes. “We bevonden ons vandaag precies in het Wilde Westen”, lacht ze. “De sfeer die hier hangt, is dan ook erg speciaal. Het thema maakt het verschil. Het is net alsof je in een andere wereld rondloopt.” Voor haar kwam dat thema trouwens wel erg van pas. “Op die manier kon ik mijn cowboybotten uit het middelbaar eindelijk nog eens uit de kast halen.” (lacht)