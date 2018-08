Nieuw rapport: “Vlucht MH370 is neergestort door verstekeling die vliegtuig saboteerde”

Een internationale luchtvaartexpert heeft een nieuwe theorie ontwikkeld waarom vlucht MH370 van Malaysian Airlines in maart 2014 spoorloos verdween. Volgens Philip Baum sloop iemand voor het vertrek in Kuala Lumpur de Boeing 777 in, en veroorzaakte die verstekeling een crash.

Vlucht MH370 op weg naar Peking verdween in maart 2014 plots van de radar met 238 passagiers aan boord. “Ik denk dat een verstekeling een sterke verklaring is, ook al wil geen enkele official die optie overwegen”, aldus professor Philip Baum. “Eén of meerdere verstekelingen kunnen zich onder de vloer of achterin de kabine verstopt hebben achter een zelfsluitend paneel.” Het zogeheten E/E-paneel biedt toegang tot cruciale technologie voor de Boeing 777.

Foto: AFP/Getty Images

De luchtvaartexpert van het tijdschrift Aviation Security International wijst daarvoor naar 107 bekende incidenten waarbij 123 verstekelingen zich verstopten in vliegtuigen. Vaak gebeurt dat in de wielkast, maar anderen verkleden zichzelf als kuispersoneel of luchthavenpersoneel.

De nieuwe theorie is olie op het vuur, nadat Franse onderzoekers eerder deze maand een Maleisisch rapport integraal naar de prullenbak verwezen als “onjuist en dubbelzinnig.”

Ondanks alle theorieën is er na vier jaar nog altijd geen tastbaar spoor naar wat er gebeurde met vlucht MH370, ondanks de ongeziene zoektocht die 74.000 vierkante kilometer Indische Oceaan onderzocht.