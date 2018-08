Bayern München vernedert bekerhouder in Supercup, Lewandowski scoort hattrick

Bayern München heeft met overmacht de Duitse Supercup, haar eerste prijs van het voetbalseizoen, veroverd. De Duitse recordkampioen won tegen Eintracht Frankfurt - nota bene de vorige club van nieuwe trainer Niko Kovac - met maar liefst 0-5. Robert Lewandowski scoorde een hattrick, de overige doelpunten kwam van Kingsley Coman en Thiago Alcantara.

Na een enigszins afwachtend begin voerde Bayern München de druk op. Dat leidde halverwege de eerste helft tot de openingstreffer van Lewandowski, die een voorzet van Kimmich met de kop binnenwerkte. De ban was gebroken en de 2-0 - dit keer op aangeven van Arjen Robben - volgde al snel voor de Pool. Vlak na de pauze vervolledigde Lewandowski zijn hattrick na een assist van Thomas Müller. Luttele minuten later was ook de pas ingevallen Coman trefzeker, vlak nadat Frankfurt een penalty claimde na een vermeende fout op Haller.

Bayern München moest de laatste 12 minuten nog verder met een mannetje minder nadat alle wissels al opgebruikt waren en Alaba geblesseerd uitviel. Het belette de Rekordmeister niet om via Thiago Alcantara toch nog de forfaitcijfers op het bord te zetten: 0-5 was de eindstand. Voor de 28-voudige landskampioen - en tevens de landskampioen van de vorige zes seizoenen - was het de zevende Supercup uit de clubgeschiedenis en de derde op rij.