COMMENTAAR. Ludo Vandewalle: "Trebel is het kompas van Anderlecht"

Hein Vanhaezebrouck wilde ruim anderhalf jaar geleden Adrien Trebel dolgraag bij AA Gent. De middenvelder koos voor Anderlecht en Hein kreeg zijn vervanger voor de naar Italië vertrokken Sven Kums niet. Negen maanden volgde Vanhaezebrouck dan maar de 27-jarige Fransman naar Anderlecht. Hoewel Sven Kums intussen ook in het Vanden Stock-stadion rondliep, was al snel duidelijk dat Vanhaezebrouck veel meer in Trebel zijn ‘nieuwe Kums’ zag dan in Kums zelf.

Adrien Trebel heeft zich bij Anderlecht ontwikkeld tot een strateeg die past in een trend van de jongste jaren. Hij is een balveroveraar, maar heeft veel meer in zijn mars dan alleen het afpakken van ...