Oostende kreunt onder ‘strandrovers’: “Schadelijk en illegaal”

Twee ‘strandrovers’ vullen hun emmers met schaalhoorns aan de golfbrekers van Oostende. “Maar dat is illegaal.” Foto: if

Oostende - In Oostende duiken ‘strandrovers’ op, die op grote schaal schelpdieren meenemen van op de golfbrekers. “Het massaal wegplukken van zeediertjes aan onze kust gebeurt hoe langer hoe meer”, zegt bioloog Francis Kerckhof. “Maar het is schadelijk én illegaal.”

Met z’n tweeën waren ze, de ‘strandrovers’ die een paar dagen geleden in Oostende gefotografeerd werden. Met grote emmers gevuld met schaalhoorns, een eetbare zeeslak die vaak voorkomt op onze golfbrekers. Mag niet, zegt Francis Kerckhof, zeebioloog van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. “We zien het steeds vaker: het massaal wegplukken van wat je in de natuur kan vinden. Dat kan gaan om massaal veel paddenstoelen plukken in het bos, maar evengoed dus om strandkrabben of schaalhoorns aan onze kust. Het is een beetje de hype: eten wat je vindt in de natuur, topchefs promoten dat al een tijdje. Maar het mag niet. De kust leegroven is óók stroperij.”

Jan Seys van het Vlaams Instituut voor de Zee bevestigt de trend. “Het gaat hier niet om liefhebberij. In Oostende ging het echt om semicommercieel oogsten”, zegt hij. “Ook zogenaamde nonnetjes (schelpdieren die je bij laag water in het zand vindt, nvdr.) worden soms op grote schaal verzameld.”

Kerckhof heeft de milieuambtenaar en de politie van Oostende op de hoogte gebracht. “Zodat die kan ingrijpen als het nog zou gebeuren”, zegt Seys.

Zwaar vervuild

Maar waarom is het zo erg om mosselen of schelpdieren mee te nemen? “Niemand zal het je kwalijk nemen als je kinderen met hun schepnetje wat garnalen opvissen”, zegt Seys. “Maar emmers vol schelpen wegtrekken, dat mag niet. In de stedelijke verordening van Oostende staat dat je een vergunning nodig hebt van het Vlaamse Gewest om mosselen, schelpslakken of andere zeeproducten mee te nemen van de kust.”

“Die regels zijn er omdat onze beperkte en fragiele natuur die extra druk van dat massaal wegplukken niet aankan”, zegt Kerckhof. “Elke oogstpoging brengt schade aan.”

Bovendien: ook voor je eigen gezondheid trek je maar beter geen mosselen weg van bijvoorbeeld een kaaimuur in een haven of een staketsel. Uit onderzoek van het ILVO, het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek, blijkt dat ze vaak zwaar vervuild zijn, met bacteriën en PCB’s. “Mosselen filteren het water, en dicht bij de havens zitten er meer schadelijke stoffen in dat water dan op plaatsen verder in zee waar mosselen echt gekweekt worden ”, zegt Seys. “Dus neen: het is geen goed idee om zelfgevangen wilde mosselen te eten.”