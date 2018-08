Heist-op-den-Berg / Booischot - De 30-jarige amateurracer Dave Dockx uit Schriek bij het Antwerpse Heist-op-den-Berg is zaterdagmiddag om het leven gekomen tijdens een trainingsrit met zijn motor op het circuit van Spa-Francorchamps.

“Dave was een ervaren en gedreven motorrijder, instructeur ook in de Motorsportschool in Zolder. Hij was o zo fier toen hij tijdens zijn laatste sprint op het circuit daar het podium wist te halen ...