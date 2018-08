Tine en René vluchten weg uit België: “In de winkel sissen de mensen ons toe. En het wordt elk jaar erger”

Avelgem - Ze gaan in het paradijs wonen. In Costa Rica. Zon, jungle en een ­Caraïbisch strand. Maar eigenlijk vluchten Tine Mortier (47) en René ­Flores (42) uit België. Weg van de ­gemene commentaren. Weg van het gepest dat René en hun drie kinderen – allemaal een tintje bruin – dagelijks moeten trotseren. “Op school zijn ze bananen­vreters. Op straat houdt de politie ons tegen. In de winkel sissen de mensen ons toe. En het wordt elk jaar erger.”

Eigenlijk woonden ze al in het paradijs. In Avelgem: licht glooiend West-Vlaams land. Een huis op het einde van een doodlopende straat en een ­oude Scheldearm met waterlelies in de achtertuin. En toch ...