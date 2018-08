Axel Witsel verzamelt eerste speelminuten voor Borussia Dortmund

ESSEN - Rode Duivel Axel Witsel heeft zaterdag in Essen zijn eerste wedstrijd gespeeld voor zijn nieuwe broodheer Dortmund. De Duitsers wonnen met 1-0 van Lazio Roma. Witsel mocht in de 75e minuut opdraven. Aan de overkant kwam Silvio Proto als reservedoelman niet in actie. Jordan Lukaku zat niet in de Romeinse selectie.

Marco Reus scoorde in de 6e minuut het winnende doelpunt voor Dortmund. De afgeweken bal ging via Stefan Radu in doel.

Dortmund speelt op maandag 20 augustus zijn eerste officiële wedstrijd. Dan staat de bekerwedstrijd tegen Furth op het programma. Op zondag 26 augustus treden de Schwarzgelben in hun eerste competitiewedstrijd aan tegen Leipzig.