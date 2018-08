Gerecht heeft fotograaf van “seksfeest” in het vizier

Langemark-Poelkapelle - De zoektocht naar diegene die schepen Frank Gheeraert (Open VLD) ­uit Langemark-Poelkapelle slapeloze nachten heeft bezorgd, is bijna ten einde. Speurders menen te weten wie de stiekeme fotograaf is van het beruchte “seksfeestje” in zomerbar La Brasa.

Een jaloerse buurman? Een misnoegde klant van La Brasa? Of toch iemand die ooit aan de zomerbar gelinkt was en gefrustreerd opstapte? In het West-Vlaamse Langemark-Poelkapelle gonst het al dagen van geruchten over de identiteit van de fotograaf die zich een weg baande door een maïsveld en stiekem foto’s trok van een ­pikant feestje.

Veel foto’s. Achthonderd in totaal. Van (half)naakte vrienden die vierden alsof het een seksfeest ­betrof. Grootste slacht­offer van het voyeurisme en het verspreiden van de naaktfoto’s van het afgeschermde privéfeest: schepen van Ruimtelijke Ordening Frank Gheeraert en zijn vrouw.

“Huilende kinderen”

In een emotionele open brief op Facebook sprak Gheeraert afgelopen weekend schande over de heisa. Hij zegt dat hij gechanteerd werd “door een pervert” en geen kant uit kon. “Amper een minuut later waren de foto’s al rondgestuurd. Sociale media, mijn telefoon, mijn mail, alles ontplofte. Ik had nog geen aangifte gedaan bij de politie of mijn kinderen hingen al huilend en in paniek aan de telefoon.” Gheeraert zei dat hij al zestig uur geen oog had dichtgedaan, mentaal op was en enkel kon hopen dat het gerecht snel resultaat zou boeken. En ook, dat hij een idee heeft wie hem – en bij uitbreiding zijn vrienden – een hak wil zetten.

Ook het gerecht meent vrijwel zeker te weten wie de ­fotograaf is die “tweehonderd meter door het maïs ploeterde om de pikante beelden te schieten”. Een welingelichte bron bevestigt dat er een doorbraak op til is. Op vraag van het gerecht verspreiden we de identiteit van de verdachte niet. De man riskeert theoretisch een celstraf voor het verspreiden van de beelden. De lokale politie wilde gisteren enkel kwijt dat het onderzoek de juiste richting uitgaat.

Geen politieke chantage

Gheeraert zelf zal het op de volgende gemeenteraad van Langemark-Poelkapelle mogen uitleggen. Niet over waarom hij poedelnaakt in La Brasa stond, dat wordt afgedaan als een privékwestie. Wel omdat hij publiekelijk suggereerde dat er sprake was van politieke chantage. Daar is volgens de oppositie en de eerste onderzoeksdaden niets van aan.