Korpschef Westkust wil andere aanpak van mensensmokkelaars: “We dweilen met kraan open”

De strijd tegen de mensensmokkel laaide nog nooit zo fel op als deze zomer, zo klonk het vorige week bij Jan Jambon. Maar toch is er nog veel werk, meent Nicholas Paelinck, korpschef van de Westkust en voorzitter van de Vaste Commissie Lokale Politie. Hij hekelt de versnipperde aanpak van mensensmokkel in ons land. “Zo dweilen we met de kraan open.” Wat we nodig hebben? Betere parkings en meer lef.