Nicole is tachtig, en danste tot 3 uur ’s nachts op ‘Despacito’

“Ik wil in mijn leven toch één keer naar een ­festival gaan”, had Nicole Beerens (80) gezegd. Want ze was vroeger zelf “nen danser”, en ze had er op tv al zoveel over gezien. Het project Hartenwens, een soort Make-a-Wish voor rusthuisbewoners, trok daarom zaterdag met Nicole naar de Antilliaanse Feesten. In het holst van de nacht was ze er nog niet weg.