De donkere kant van de sterren op de wereldberoemde Walk of Fame

De gemeenteraad van West Hollywood heeft beslist: Donald Trumps ster moet worden verwijderd van de wereldberoemde Walk of Fame. Of dat effectief zal gebeuren, is weinig waarschijnlijk. De eigenlijke beslissing ligt bij de Kamer van Koophandel. Bovendien is de beroemde boulevard geplaveid met namen van beroemdheden die niet alleen de slechterik spéélden, maar dat in het echte leven ook wáren.

Donald Trump kreeg zijn ster lang voor hij aan politiek dacht, in 2007. Toen al was niet iedereen erg ­enthousiast. The Donald was niet alleen bekend als tv-figuur en immobaas, maar ook om foute grappen ...