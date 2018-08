Torinstinct: met deze twee treffers werd piepjonge Canadees opnieuw de grote held van AA Gent

Jonathan David wordt een naam om te onthouden. De 18-jarige Canadees speelde dit seizoen nog maar 53 minuten voor AA Gent - 32 in de Jupiler Pro League en 21 in de Europa League - maar heeft wel al liefst vier doelpunten achter zijn naam. Vorige week bezorgde hij de Buffalo’s in extremis een puntje tegen Zulte Waregem, tegen het Poolse Bialystok scoorde hij donderdag het enige doelpunt en zondagavond lepelde hij er tijdens een invalbeurt opnieuw twee tegen de netten. Geniet vooral mee van het torinstinct van deze piepjonge spits, die zondagavond Waasland-Beveren de laatste hoop op punten ontnam.