Barcelona wint Spaanse Supercup na felbevochten duel met Sevilla, Ter Stegen pakt penalty in slotfase

FC Barcelona heeft haar eerste prijs van het seizoen te pakken. De Catalanen wonnen de strijd om de Spaanse Supercup met 1-2 van Sevilla. Pablo Sarabia bracht Sevilla al zeer vroeg op voorsprong, maar Piqué en Dembélé stelden de zege uiteindelijk veilig.

Pablo Sarabia scoorde al na 9 minuten de openingstreffer voor Sevilla, dat Barcelona zo een moeilijke avond bezorgde. De Spaanse landskampioen groeide wel in de match en met een gelukje kwam Barça toch weer langszij vlak voor de pauze: sterspeler Messi zag een vrije trap op de paal landen, maar via het been van doelman Vaclik belandde de bal in de voeten van Piqué. Die miste niet: 1-1. Een terechte tussenstand met nog 45 minuten te gaan.

In de tweede helft ging het aanvankelijk nog gelijk op, maar gaandeweg nam Barcelona het commando over. Een doelpunt leek in de maak en 12 minuten voor het einde kwam de winnende treffer via Ousmane Dembélé, die met een heerlijk afstandsschot Vaclik versloeg. Sevilla ging nog op zoek naar de aansluitingstreffer en kreeg daar ook een ultieme kans voor na een late penaltyfout van Marc-André ter Stegen op Aleix Vidal, deze zomer van Barcelona overgestapt naar Sevilla. De elfmeter van Wissam Ben Yedder was echter bijzonder zwak getrapt: Ter Stegen maakte zijn fout goed en redde makkelijk. De Catalanen kwamen nadien niet meer in de problemen.

Voor Barcelona is het de dertiende Supercopa uit de geschiedenis. De Blaugrana pakten deze prijs voor het laatst in 2016. Toen won Barcelona in twee wedstrijden ook van Sevilla: dit jaar is het de eerste keer dat de Supercopa met één wedstrijd beslist wordt.