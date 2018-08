Autocar rijdt in ravijn in Peru: zeker vijftien doden

Archieffoto: in februari kwamen nog 35 mensen om toen een bus van de weg reed in het zuiden van Peru. Foto: AFP

Een autocar is zondag in een ravijn gereden in het noorden van Peru. Daarbij vielen zeker 15 doden en 15 gewonden. Het is al het tweede dodelijke ongeval van gelijkaardige omvang van het weekend. Dat zegt de politie.

“Het ongeval gebeurde op de weg tussen Sihuas en Quiche”, zegt Edgar Coachachi, officier van de politie van Huaraz in de regio Ancash. Het voertuig van transportbedrijf Rosario reed naar Lima toen het ongeveer vijftig meter naar beneden stortte. Onder de slachtoffers zouden drie kinderen van zes, acht en tien jaar zijn, zegt de lokale pers.

Zaterdag kwamen er ook al 9 personen om en raakten er 40 gewond toen een autocar in een ravijn reed in het noordoosten van Peru. Dodelijke ongevallen gebeuren met de regelmaat van de klok in Peru: in 2017 vielen er nog meer dan 2.700 doden.