Twee vluchtelingen omgekomen door rotsblokken die hen verpletterden in hun slaap

Op hun clandestiene route naar Centraal-Europa zijn twee Syrische vluchtelingen aan een berghelling in Kroatië dodelijk getroffen door duizenden kilo’s zware rotsen. Een groep van twaalf vluchtelingen overnachtte volgens de krant Jutarnji List in de buurt van het dorp Tomici nabij het stadje Ogulin in een bosje aan een berghelling toen zondagochtend de rotswand loskwam en op hen viel.

De overlevenden, waarvan er enkele gewond raakten door de rotsen, moesten nog kilometers ver lopen voor ze in een klein dorp hulp vonden.

De vluchtelingen bleken via Bosnië-Herzegovina naar Kroatië gereisd te zijn. Volgens de politie wilden ze naar de Noord-Italiaanse havenstad Trieste doorreizen. Na de sluiting van de klassieke Balkanroute via Macedonië nemen de vluchtelingen steeds vaker de gevaarlijkere route via Albanië, Zuid-Servië en Bosnië-Herzegovina naar Centraal-Europa.