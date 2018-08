Hein haalt iedereen van zijn roze wolk: “Dit is niet het Anderlecht dat ik wil zien”

Voor het eerst begon Hein Vanhaezebrouck als coach met 9 op 9 aan het seizoen. Maar Anderlecht pleegde wel een hold-up op Charleroi. Na de flitsende seizoensstart is dit paars-wit nog geen niet te stoppen machine. Voor Hein het ideale moment om vroegtijdige euforie te temperen en Jan en alleman met beide voeten weer op de grond te zetten: “Dit is niet het Anderlecht dat ik wil zien.”

Wat zou Tsjaikovski fier geweest zijn. Ze dansten Het Zwanenmeer langs de lijn. Charleroi-coach Felice Mazzu maakte pirouettes omdat zijn team tactisch wel perfect speelde, maar oerdomme goals weggaf. Hein Vanhaezebrouck liep op de toppen van zijn tenen en stond te zwaaien omdat het bij Anderlecht voor geen meter liep. So You Think You Can Dance. “Het is niet omdat onze naam Anderlecht is, dat we zomaar matchen gaan winnen”, fulmineerde Vanhaezebrouck achteraf. “Als mijn spelers denken dat ze niet meer moeten werken… Charleroi werkte dubbel zo hard als wij.”

In 2018 betwistte Anderlecht nu al 22 matchen en slechts twee keer werd de nul gehouden. Zelfs Eupen doet met drie clean sheets beter. “Het is een werkpunt”, vervolgde Hein. “Maar er zijn ook ploegen die de nul houden en zelf niet scoren. De fans mogen uitmaken wat ze verkiezen. Wat niet wil zeggen dat we er niet naar moeten streven.”

Ook de 20-jarige Landry Dimata nam dit keer te veel hooi op zijn vork en oogde af en toe onhandig. Al trapte de aanvaller zijn penalty wel binnen tegen 120 km per uur. “We scoren op de goeie momenten”, wist Vanhaezebrouck nog. “Zo konden we nog winnen, maar dit is niet het Anderlecht dat ik wil zien. Hier hou ik niet van, maar ik moet ook dit leren aanvaarden. Met dit jonge team kunnen we nog niet zover staan als ik wil. We staan wel weer met de voeten op de grond.”

Maar Anderlecht won op een dief(je) bij Charleroi. Positief is dat het nooit panikeert en dat er altijd nog het wurg­systeem is van Hein. De flanken blijven draven, Santini en Dimata blijven pompen en als Gerkens de longen uit zijn lijf gelopen heeft, vervangt Musona hem om met dribbels gevaar te brengen. Fysiek staat deze ploeg op punt. “Een slechte match spelen en toch winnen, dat zou in het verleden niet gelukt zijn’, besloot Vanhaezebrouck. “Maar we moeten beseffen dat het niet elke keer gaat lukken.”

Over twee weken is het Club Brugge-Anderlecht. Dan wordt echt het grote examen.