Lombaerts speelt nog eens: “Niet makkelijk als je niet gewenst bent”

De supporters houden duidelijk van Nicolas Lombaerts, maar trainer Gert Verheyen verkiest Zarko Tomasevic in het elftal. De gewezen Rode Duivel heeft bescheiden opties om de kordate wens van het bestuur, een exit, te vervullen.

Door de hoofdblessure van Tomasevic speelde Lombaerts nog eens een uurtje mee in het KVO-shirt. Zijn eerste minuten dit seizoen. “In de voorbereiding speelde ik alles mee, maar bij de eerste competitiematch vloog ik naar de bank. Natuurlijk was dat een teleurstelling”, geeft Lombaerts toe. “Tegen Genk was het niet gemakkelijk om in te vallen”, zegt Lombaerts, die een hartelijke ontvangst kreeg van de fans. “Dat deed deugd. Het gaf me een boost!”

Lombaerts is verplicht naar zichzelf te kijken. “Vanaf het begin hebben ze me gezegd dat ik best zou weggaan omdat de trainer niets van mij moest weten. We kijken of er een goede oplossing komt. Het is niet zeker of ik Oostende verlaat. Voor mijn familie zit ik nu in een heel goede situatie. Anderzijds heb ik misschien nu nog eens een kans om elders te voetballen. We hebben slechts één kindje en ze hoeft nog niet naar school. Natuurlijk is het niet gemakkelijk als je weet dat je niet gewenst bent.”