CLUBNIEUWS. Gladbach wil Club-verdediger, Morioka ziet Essevee en Antwerp (nog) niet zitten

Nog twee weken vooraleer de transfermarkt in België sluit. En dus is het elke dag opnieuw uitkijken naar wat er beweegt bij onze eersteklassers. Zo zou Club Brugge Denswil nog kunnen kwijtspelen aan Mönchengladbach, haalt Charleroi een nieuwe keeper en is Anderlecht nog niet af van Morioka en Teo. Een overzicht

CLUB BRUGGE. Mönchengladbach wil Denswil, Club vraagt 7 miljoen

Mogelijk komt er toch een transfer voor Stefano Denswil (25). De Nederlandse verdediger staat al langer open voor een nieuwe uitdaging, maar tot nu toe was de interesse gering. Mogelijk biedt Borussia Mönchengladbach nu een oplossing. De Duitsers zouden Denswil graag naar de Bündesliga willen halen. Club is bereid te luisteren, maar vraagt om en bij de 7 miljoen euro voor zijn verdediger. Als de ploeg van Thorgan Hazard de transferprijs van Denswil in schijven zou betalen, zou het prijskaartje zelf kunnen oplopen tot 8 miljoen euro. Club ontving wel nog geen officieel bod van Gladbach. Denswil is zelf ook niet gehaast om Club te verlaten aangezien blauw-zwart Champions League speelt.

Aan de uitgaande kant is er alvast wel een oplossing gevonden voor Tomas Pina (30). Hij zou definitief verhuizen naar Deportivo Alaves, de ploeg die hem vorig jaar al huurde.

ANDERLECHT. Morioka ziet Essevee en Antwerp (nog) niet zitten

Ryota Morioka zat nog eens op de bank bij Anderlecht, maar invallen zat er nog niet in. Daarom zijn er twee eersteklassers die de situatie van de Japanner op de voet volgen: Antwerp en Zulte Waregem. Essevee onderzoekt of een huur van de Japanse spelverdeler eventueel mogelijk zou zijn. Morioka zelf staat niet te springen voor een uitleenbeurt. Hij mag weg bij Anderlecht, maar het moet niet.

Momenteel is de prioriteit van Morioka een nieuwe kans versieren bij Anderlecht. Hij miskeek zich compleet op de voorbereiding die veel zwaarder was dan hij had verwacht. Nooit eerder had de nummer 10 zo’n fysieke arbeid geleverd: noch in Japan, noch in Polen waar hij eerder speelde. Daarom ontgoochelde hij Hein Vanhaezebrouck, maar hij heeft de knop omgedraaid. Pas als hij eind augustus bij Anderlecht echt geen enkele kans meer krijgt, overweegt hij een definitief vertrek. Liefst naar het buitenland.

ANDERLECHT. Teo naar Udinese?

Ook Lukasz Teodorczyk is nog steeds niet weg, maar in Italië wordt de Poolse spits nu aan Udinese gelinkt. Het is zeker zo dat makelaar Mogi Bayat probeert om oplossingen te zoeken voor de overbodige spelers van RSCA en Udinese is één van de clubs met wie Bayat graag werkt. Zo kan de gecontesteerde makelaar ook punten scoren bij Marc Coucke.

CHARLEROI. Mandanda verliest basisplaats na fout tegen Anderlecht

Charleroi was al even op zoek naar een nieuwe doelman om de geblesseerde Nicolas Penneteau te vervangen en nu is de kogel door de kerk: vandaag tekent Rémy ­Riou (31) een contract bij de Carolo’s. De Fransman is transfervrij nadat hij een paar dagen geleden zijn contract verbrak bij het Turkse Alanyaspor omdat hij er niet betaald werd. Charleroi opteert dus opnieuw voor een buitenlander en laat de Belgische markt (Hubert, Thoelen) links liggen.

Tegen Anderlecht beging Charleroi-doelman Parfait Mandanda nog een domme penaltyfout en bij het tweede doelpunt communiceerde hij onvoldoende met Martos. “Dimata zei zelf dat het geen penalty was”, zei Mandanda. Toch lieten de beelden duidelijk anders vermoeden. Felice Mazzu wilde er niet dieper op ingaan. “Het debat over de nieuwe doelman is al enkele weken aan de gang. De directie is op zoek. Het analyseren van onze tegendoelpunten laat ik aan mijn spelers over.”

ANDERLECHT. Cobbaut minstens enkele weken out

Het geluk van Elias Cobbaut bij Anderlecht heeft niet lang geduurd. Na een duel met Golizadeh sloeg de linkerflankspeler zijn enkel om en meteen ging hij krijsend van de pijn neer. Zijn schoen werd direct losgemaakt en met de handen voor het gezicht werd de aanwinst van 3 miljoen euro op een draagberrie afgevoerd. “Elias is naar het ziekenhuis”, zei Hein Van­haezebrouck. “Een echte diagnose is er nog niet, maar we vrezen dat de ligamenten van zijn enkel gescheurd zijn. Coubbaut zal wellicht minstens enkele weken out zijn.”

KAA GENT. Coosemans krijgt ‘mentale rust’

Opmerkelijke afwezige in de wedstrijdkern bij AA Gent: Colin Coosemans. Hij verdween niet alleen uit de basiself, maar moest bij de terugkeer van Lovre Kalinic in doel zelfs toekijken vanuit de tribune. Coosemans presteerde vorige donderdag tijdens de Europese partij tegen Bialystok onzeker. “We willen Colin tijd geven om weer vertrouwen op te doen”, aldus trainer Yves Vanderhaeghe. “In Polen had hij enkele goede tussenkomsten, maar hij loste de bal een paar keer. Dat is pech. Op training hebben we een hoop centers laten trappen en toen had hij ze wel klemvast.” Thoelen, die eerder te horen kreeg dat hij een andere club mag zoeken, zat op de bank.

EUPEN. Spelersbus bekogeld bij terugkeer

Nul op negen, dertien tegengoals en samen met Moeskroen de rode lantaarn. Het is vroeg voor conclusies, maar KAS Eupen zit in vieze papieren. Niks nieuws, ware het niet dat de kleine achterban zich begint te roeren. Vorige week waren er al spreekkoren tegen Claude Makélélé en zaterdagnacht stonden tientallen supporters zelfs de spelersbus op te wachten. Ongewone taferelen in de anders zo vredige Oostkantons. De bus werd bekogeld en kop van jut was opnieuw Makélélé.

De Fransman staat niet bekend om zijn diepgaande analyses, maar zaterdag na de match in Waregem klonk hij wel strijdvaardig. “Deze groep kan hier goed mee omgaan, want het is niet de eerste keer dat ze dit meemaken. Ik ben er ook van overtuigd dat ze genoeg kwaliteit hebben om dit om te keren.”