ANALYSE. Waarom Club Brugge zijn borst mag natmaken voor het bezoek aan Antwerp

Drie wedstrijden, drie clean sheets en in de laatste twee wedstrijden kreeg de tegenstander zelfs geen enkele bal tussen de palen. Laszlo Bölöni heeft het weer geflikt om een stevige organisatie neer te poten bij de Great Old. Kan Club Brugge – met negen goals de op één na beste aanval van eerste klasse – zondag wel voor barstjes zorgen in de burcht van Bölöni? De vier ingrediënten van zijn goede organisatie.