Noord- en Zuid-Koreaanse leiders ontmoeten elkaar opnieuw in september

In september vindt een nieuwe top plaats tussen Noord- en Zuid-Korea, in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Daartoe zijn beide landen het eens, meldde het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap. Beide Korea’s hielden hoog overleg om de derde ontmoeting tussen de leiders van beide landen voor te bereiden.

“We zijn het eens om een inter-Koreaanse top te houden in september in Pyongyang”, stelden beide landen in een gezamenlijk persbericht na het overleg. Het zou al de derde topontmoeting zijn tussen de leiders van beide Korea’s.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in ontmoetten elkaar voor het eerst in april. Toen gingen ze akkoord om stappen naar nucleaire ontwapening te zetten. In mei spraken ze elkaar een tweede keer. Een reis naar Pyongyang van Moon Jae-in, zou de eerste van een Zuid-Koreaans staatshoofd naar Noord-Korea in meer dan tien jaar zijn.

Het akkoord om een nieuwe top te houden, kwam tijdens het hoog overleg in het dorp Panmunjom in de gedemilitariseerde zone tussen beide Korea’s. Een specifieke datum is nog niet vastgelegd, aldus nog Yonhap.