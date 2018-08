Uitzonderlijk rustige ochtendspits na bouwverlof

Het aflopen van het bouwverlof in Vlaanderen zorgde maandagochtend in deze vakantieperiode niet voor veel extra drukte op de autowegen. Het Vlaams Verkeerscentrum noteerde tussen 8 en 9 uur nooit meer dan 30 kilometer file in Vlaanderen.

“Het is uitzonderlijk rustig, zonder echte knelpunten”, aldus een woordvoerder.

Voor gans België telde Touring Mobilis op het ‘drukste’ moment 98 kilometer file. Dat was om 8.45 uur. Mogelijk speelde de regen ook een rol in enkele lichte ongevallen in onder meer Bertem, Sterrebeek en Strombeek-Bever.