Honderden gewonden na instorten steiger op Spaans festival

In de Spaanse stad Vigo zijn honderden gewonden gevallen bij een festival, nadat een deel van een steiger in zee stortte. Enkele slachtoffers zijn er slecht aan toe.

Het incident vond zondagavond rond middernacht plaats bij het tweedaagse festival O Marisquiño. Honderden mensen stonden op de steiger te kijken naar een optreden van rapper Rels B. toen een deel van de houten constructie instortte en in zee terecht kwam.

Daarbij raakten zeker heel veel personen, waaronder voornamelijk tieners, gewond. Volgens de Galicische minister van Volksgezondheid Jesús Vázquez Almuiña zijn er ongeveer 310 gewonden. Lokale media spreken van 212 of 213 gewonden.

Een deel van hen kwam in zee terecht. Een speciaal team van duikers werd ingezet om te controleren of er geen slachtoffers klem zaten tussen het afgebroken platform in het water. Vijf personen raakten zwaargewond, maar zouden niet in levensgevaar verkeren.

De burgemeester van de stad heeft laten weten dat de oorzaak van de het ongeval wordt onderzocht. Rapper Rels B. wenste in een tweet de gewonden veel beterschap toe.