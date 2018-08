D.C. United staat in 96e minuut op het punt om fatale goal te slikken… en dan doet Wayne Rooney dit

Wayne Rooney is in sneltempo bezig om zich onsterfelijk te maken in Washington. We willen nog niet te veel verklappen om u het plezier van de video te ontnemen (vandaar ook de clickbait-titel, waarvoor onze excuses). Maar de voormalige Engelse voetbalster pakte afgelopen nacht uit met een geweldige actie in de 96e minuut van de partij tussen zijn team D.C. United en Orlando City. In de absolute slotfase bij een tussenstand van 2-2 was zijn doelman meegegaan op een hoekschop, maar de bal kwam bij een Orlando-speler terecht...