Moeder van Syriëstrijders in verdenking gesteld voor financiering van terrorisme

De moeder van de Syriëstrijders Zacharia en Ismaïl Iddoub is in verdenking gesteld voor de financiering van terrorisme omdat ze geld gestuurd heeft naar haar kinderen in Syrië. Dat schrijft de krant La Capitale maandag.

Het federale parket bevestigde aan La Capitale dat Ghita B., de moeder van Zacharia en Ismaïl Iddoub, in verdenking gesteld is. Ze is vrijgelaten onder voorwaarden. Als ze doorverwezen wordt naar de correctionele rechtbank, riskeert ze maximum vijf jaar cel.

Ghita B. bewoog hemel en aarde om haar kinderen terug naar België te halen en ze was een van de eersten die de problematiek van de Syriëstrijders in ons land aankaartten.

De vrouw wordt ervan verdacht duizenden euro’s naar haar kinderen in Syrië gestuurd te hebben, wat mogelijk zou neerkomen op de financiering van terrorisme, ook al zou ze dat volgens een bron in La Capitale niet gedaan hebben met een terroristisch motief.

“Ze deed het niet uit sympathie voor de idealen van Islamitische Staat”, aldus die bron. “Ze deed het om te zorgen dat haar kinderen konden overleven in oorlogsgebied toen ze begreep dat ze hen niet terug naar België zou krijgen.”