Belgische wielertoerist zwaargewond na aanrijding met bosmarmot

Een Belgische wielertoerist is in Italië zwaargewond geraakt bij een opmerkelijk ongeval: de man reed tijdens een tocht in de bergen een bosmarmot aan en kwam hard ten val.

De Belg was vrijdag bezig met een afdaling op de Col Agnel, op de grens van Frankrijk en Italië, toen het misging. Vanuit het niets stak een bosmarmot de weg over. De wielertoerist kon het dier niet ontwijken en kwam ten val. Hij hield er verschillende breuken en verwondingen aan over, meldt Sudpresse. De bosmarmot overleefde de aanrijding niet.

De gealarmeerde hulpdiensten stabiliseerden de toestand van de man ter plaatse, waarna hij per helikopter naar het ziekenhuis in Cuneo gebracht.