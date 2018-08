Man vliegt van België naar India om vrouw te verrassen, maar komt om het leven na val uit raam

Een 32-jarige Indiër die in België werkte, is vorige week op tragische wijze om het leven gekomen. De man reisde naar zijn thuisland om zijn vrouw te verrassen voor haar verjaardag, maar een dag van tevoren viel hij uit een raam.

Tejas Dubey werkte sinds 2014 als IT’er in België. Zijn vrouw bleef in thuisland India. De man besloot vorige week zijn echtgenote te verrassen met een onaangekondigd bezoek voor haar verjaardag op zaterdag, maar zover zou het nooit komen. Tejas kwam vrijdag in de stad Pune aan, waar hij bij een vriend zou overnachten.

Lokale media melden dat de twee nog wat dronken voordat ze naar bed gingen. Rond 05.30 uur werd Tejas wakker, stond op en liep naar een hoog raam dat open stond. Daar zou hij zijn evenwicht zijn verloren, waarna hij uit het raam viel en zes verdiepingen naar beneden stortte.

Volgens een lokale politie-inspecteur vergiste Tejas zich van deur. Hij zou hebben gedacht dat hij naar de wc liep.