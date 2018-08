Mandanda in de fout: Charleroi reageert en haalt nieuwe keeper

Charleroi was al even op zoek naar een nieuwe doelman om de geblesseerde Nicolas Penneteau te vervangen en nu is de kogel door de kerk: vandaag tekende Rémy ­Riou (31) een contract bij de Carolo’s.

De Fransman is transfervrij nadat hij een paar dagen geleden zijn contract verbrak bij het Turkse Alanyaspor omdat hij er niet betaald werd. Charleroi opteert dus opnieuw voor een buitenlander en laat de Belgische markt (Hubert, Thoelen) links liggen.

Tegen Anderlecht beging Charleroi-doelman Parfait Mandanda nog een domme penaltyfout (bekijk video) en bij het tweede doelpunt communiceerde hij onvoldoende met Martos. “Dimata zei zelf dat het geen penalty was”, zei Mandanda. Toch lieten de beelden duidelijk anders vermoeden. Felice Mazzu wilde er niet dieper op ingaan. “Het debat over de nieuwe doelman is al enkele weken aan de gang. De directie is op zoek. Het analyseren van onze tegendoelpunten laat ik aan mijn spelers over.”

