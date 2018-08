Maatregelen tegen droogte blijven behouden: “We hebben meer dan een paar dagen regen nodig”

Wie de voorbije dagen de regen zag vallen in Vlaanderen zou haast vergeten dat het wekenlang droog is geweest. Ondanks die neerslag blijven de maatregelen tegen de droogte, zoals het sproeiverbod, wel gelden. “We hebben een paar dagen regen nodig om het advies te veranderen”, klinkt het bij de Droogtecommissie.

”Het is positief dat er regen is”, zegt Jan D’Haene van de Vlaamse Milieumaatschappij, die woordvoerder is van de Droogtecommissie. Die commissie volgt de weerssituatie voortdurend op de voet en adviseert de provinciegouverneurs over de maatregelen die genomen kunnen worden, zoals het sproeiverbod. “Maar het is nog niet genoeg.”

Heel wat gebieden in Vlaanderen hebben de voorbije dagen regen over zich heen gekregen. “Je merkt dan wel meteen een positief effect op de vegetatie en het gras”, zegt D’Haene. “Maar bij de waterlopen is het een trager proces. De waterstanden zijn al beter, maar een structurele verbetering is dat niet. Om goed te zijn, zou het een paar dagen moeten regenen en liefst zonder onweer.”

De Droogtecommissie verandert haar advies voorlopig dus niet. “De maatregelen blijven behouden. Het is niet omdat het een paar dagen regent, dat we genoeg reserve hebben om daarna nieuwe droogte aan te kunnen. We volgen de situatie op de voet. We voelen dat het beter gaat. Als het nog een paar dagen regent, kan er een kantelpunt komen en dan kan het advies veranderen.”

Provincies

De gouverneurs bekijken apart wat ze doen met het advies van de Droogtecommissie. In Limburg, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen verandert voorlopig dus niets. “Eén zwaluw maakt de lente niet”, zegt Katrien Vandeputte, kabinetschef van de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé. “Het weer is een onvoorspelbare factor, dus we zullen zeker nog een paar dagen afwachten.

In Antwerpen wordt maandagnamiddag overlegd over een eventuele versoepeling van de maatregelen.