Voormalig bikinimodel pleegt brute moord op haar echtgenoot voor de ogen van jongen (9): “Hij was een exorcist”

Voormalig bikinimodel Raquel Hutchison (40) uit Australië is voor de rechtbank moeten verschijnen op verdenking van de moord op haar echtgenoot. De man, die werkzaam was als exorcist, kwam op een bijzonder brute manier om het leven voor de ogen van een 9-jarig jongetje. Dat schrijft News AU naar aanleiding van de start van het moordproces.

Al wekenlang plande het voormalige bikinimodel samen met een vriend de moord op haar echtgenoot Brett (41). Continu stuurden ze elkaar sms’jes met vragen over mogelijke moordwapens en “of schimmelwerende spray als gif zou werken”. Eén dag voor de moord in oktober 2014 stuurde Hutchison een berichtje naar mededader Paul Wilkinson (39): “Game On”.

Aangekomen bij hun huis ging het voormalige bikinimodel bijzonder gruwelijk tekeer. Samen met haar compagnon duwde ze Brett van de trap, waarna hij zichzelf amper nog kon verweren. Met Exit Mould, een schimmelwerende spray, spoten ze in zijn gezicht, zodat hij enorm veel pijn leed. Nadien zouden de twee daders hem bewerkt hebben met de taser, geslagen en gewurgd.

In de kamer ernaast hoorde een negenjarig jongetje alles: de gruwelijke moord en de laatste zin van Hutchison aan haar man. “Beken of ik vermoord je!” riep ze. Later zag het kind hoe het lijk van Brett in één van de bosjes lag te bloeden, een dag voordat enkele voorbijgangers hem zouden vinden. De naam van de jongen wordt niet vrijgegeven om zijn anonimiteit te beschermen.

Bulkt van bewijzen

Maar echt slim gingen de moordenaars niet te werk. Het bloed van de overleden man lag nog in de auto van Hutchison, toen de agenten bij haar kwamen aankloppen. Ook hun bebloede kleding hadden ze nog niet weggedaan. Een meterslang touw naast het lijk, bevatte bovendien DNA-sporen van beide daders. Toch pleiten ze allebei “onschuldig”.

Volgens Hutchison handelde ze uit zelfverdediging. “Hij heeft onze kinderen jarenlang misbruikt. Drie dagen voor hij stierf kneep hij mijn zoon zijn keel dicht, terwijl hij begon te tellen. Pas bij ‘nul’ liet hij hem los. Hij was extreem gevaarlijk. Hij joeg demonen en spoken weg uit mensen met psychiatrische problemen en was helemaal geobsedeerd door paranormale activiteit”, zei ze tegen de rechter, nu de rechtszaak gestart is.

De vrouw beweert dat ze niet van plan was om haar man te vermoorden, maar dat ze ontoerekeningsvatbaar is door een psychiatrische ziekte. “Ik wilde gewoon bewijs verzamelen, zodat hij naar de gevangenis zou moeten. Oké, ik heb hem op zijn neus geslagen, maar ik heb hem niet erger behandeld dan hij dat bij mij deed”, aldus het model.