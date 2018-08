Bestuur die overleed bij ongeval in Zoutleeuw was waarschijnlijk in slaap gevallen

Zoutleeuw / Tienen -

De 43-jarige man uit Tienen die zaterdagochtend om het leven is gekomen bij een verkeersongeval in Dormaal (Zoutleeuw), was waarschijnlijk in slaap gevallen achter het stuur van zijn wagen. Dat blijkt uit de eerste bevindingen van de verkeersdeskundige, zo meldt het Leuvense parket maandag.