Parket bevestigt dat gerecht fotograaf naaktfoto’s in zomerbar op het spoor is

Langemark-Poelkapelle - Het parket van West-Vlaanderen afdeling Ieper bevestigt dat ze een of meerdere personen in het vizier heeft in het dossier rond de naaktfoto’s in Langemark-Poelkapelle. Schepen Frank Gheeraert, die samen met zijn vrouw op de stiekem genomen beelden staat, diende een klacht in tegen de maker en versprreider van de beelden.

Het parket van Ieper bevestigt nu dat ze een of meerdere personen in het vizier hebben die mogelijk verantwoordelijk zijn voor de foto’s. Maar in het belang van het onderzoek wenst het parket voorlopig verder geen commentaar te geven. Maar de kans is groot dat er snel opheldering komt in dit dossier.

In een emotionele open brief op Facebook sprak Frank Gheeraert, die in op een privéfeestje in een zomerbar werd gefilmd, afgelopen weekend schande over de heisa. Hij zegt dat hij gechanteerd werd “door een pervert” en geen kant uit kon. “Amper een minuut later waren de foto’s al rondgestuurd. Sociale media, mijn telefoon, mijn mail, alles ontplofte. Ik had nog geen aangifte gedaan bij de politie of mijn kinderen hingen al huilend en in paniek aan de telefoon.” Gheeraert zei dat hij al zestig uur geen oog had dichtgedaan, mentaal op was en enkel kon hopen dat het gerecht snel resultaat zou boeken. En ook, dat hij een idee heeft wie hem – en bij uitbreiding zijn vrienden – een hak wil zetten.

Politie en gerecht zijn er vrijwel zeker van dat de beelden vanuit een maïsveld met een telelens zijn gemaakt. Op de beelden is te zien hoe de meeste aanwezigen naakt zijn.