Zoon van Hilde Crevits kan na strijd tegen kanker eindelijk zijn droom waarmaken: “Zo lang naar verlangd”

De zoon van Hilde Crevits, Bram Devolder, is vertrokken om te gaan studeren aan de prestigieuze Amerikaanse universiteit van Harvard. Daar droomde de rechtenstudent al langer van, maar zijn plannen werden in 2017 drastisch gewijzigd, toen bleek dat hij moest vechten tegen lymfeklierkanker. “Hij heeft hier zo lang naar verlangd”, tweet Vlaams minister Crevits trots.

“Daar gaat hij”, schreef Vlaams minister Hilde Crevits op Twitter. Bij de post zat een foto van een jongeman, die met zijn rugzak en goedgevulde reistas via Brussels Airport vertrekt naar een nieuwe uitdaging: rechten studeren aan de universiteit van Harvard in het Amerikaanse Cambridge, Massachusetts.

Wereld aan zijn voeten

Bram was nog maar 24 jaar, toen hij plots in een sneltreinvaart volwassen moest worden. Nadat hij een knobbeltje had opgemerkt in zijn hals was het verdict van de artsen hard: lymfeklierkanker. “Toen ik 24 jaar was, dacht ik dat de wereld aan mijn voeten lag. Ik wens hem toe dat hij dat kan blijven denken”, reageerde zijn moeder, Vlaams minister Hilde Crevits, destijds in ‘De Rotonde’ op Radio 2.

In september 2017 kreeg Bram echter goed nieuws: hij was volledig genezen verklaard. “Hij kan nu weer met volle teugen van het leven genieten”, aldus de minister. Uit zijn strijd tegen kanker wil Crevits vooral de belangrijke dingen onthouden. “Het kan gewoon zomaar op een bepaalde dag tot uiting komen. Ik heb erdoor geleerd dat je bijna op elk moment van het leven bereid moet zijn om afscheid te nemen en door zwaar stormweer te gaan”, zei ze.