Engelse scoort bizar doelpunt met de poep: “De haters zullen zeggen dat ik het zo niet bedoelde”

Op het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen heeft Engeland in zijn laatste groepsmatch de vloer aangeveegd met Mexico. De Engelse meisjes wonnen met 6-1, met dank aan een hattrick van Lauren Hemp. Een van de doelpunten van Hemp, waarbij ze na een valpartij de bal met het achterwerk in doel werkte, ging meteen viraal op sociale media. De “poepvideo” van Hemp werd ondertussen al meer dan 2 miljoen keer bekeken. “Haters gonna say I didn’t mean it”, kon Hemp er zelf mee lachen.