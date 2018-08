Ravage in straat na waterlek: allemaal het gevolg van een geheime gang?

Riemst - Een waterlek heeft voor een gigantische ravage gezorgd in het Limburgse Zussen (Riemst). In de nacht van zaterdag op zondag zakte de vloer in van een huis in de Monseigneur Trudo Jansstraat, waar een gezin met twee kleine kinderen woonde. Uit voorzorg werden ook de inwoners van de omliggende huizen geëvacueerd. Geen overbodige maatregel, zo bleek zondag. Mogelijk is het allemaal het gevolg van een geheime gang.

Een ravage is het, aangericht door een waterlek in de Riemstse leemgrond. De gigantische verzakking begon in het huis van Johnny Nijssen, Severine Wouters en hun twee jonge kinderen van bijna 1 en 7 jaar ...