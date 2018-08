In de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. werd een bijeenkomst van ‘Unite the Right’ dit weekend opgewacht door duizenden tegenbetogers. Exact een jaar geleden vielen bij soortgelijke betogingen in Charlottesville 1 dode en 19 gewonden toen een auto inreed op een groep betogers. Omdat de politie dit weekend massaal op de been was, kon een harde clash vermeden worden. Maar de gemoederen liepen soms wel hoog op.