Batwoman is niet lesbisch genoeg voor Twitteraars en doekt haar account dan maar op

De Australische actrice Ruby Rose heeft haar Twitter-profiel afgesloten na hevige kritiek op haar rol als Batwoman. Rose is de eerste lesbische hoofdrolspeelster in een superheldenreeks. Maar lang niet iedereen was het daarmee eens.

De LGBTQ-community is een rolmodel armer. Wie de ‘genderfluïde’ actrice Ruby Rose (32) wil volgen op sociale media is eraan voor de moeite. In haar laatste post op Twitter, twee dagen na de aankondiging van de nieuwe reeks, zegt ze dat ze haar account afsluit om zich beter te kunnen concentreren op haar werk. Op haar rol als Batwoman bijvoorbeeld, in de DC Comic-reeks die in eind 2018 of begin 2019 zal verschijnen op The CW Network.

Toen Batwoman in 2006 opnieuw geïntroduceerd werd in het zevende nummer van de strikreeks, was ze niet langer de vrouw van Batman. Batwoman behield de naam Kate, maar bleek nu de lesbische rechterhand van Batman. Wie de rol wou vertolken, moest zelf ook lesbisch zijn. Ruby Rose zou een perfecte keuze zijn. Maar dat vindt lang niet iedereen.

‘Ruby is niet lesbisch en dus kan ze Batwoman niet spelen’, schreef een fan op Twitter. Nogal wat mensen blijken niet op de hoogte te zijn van Roses geaardheid. Toch is ze geen nieuw gezicht. Ze werd internationaal bekend als Stelle Carlin in de derde Netflix-reeks van Orange is the new black, in 2015. Daarvoor was ze al bekend in haar thuisland, Australië, als fotomodel en televisiepresentatrice.

Al in 2015 sprak ze openlijk over haar seksuele geaardheid in de Amerikaanse Elle. ‘Ik voel mij niet echt vrouw, maar ik ben duidelijk wel geboren als vrouw. Ik zit ergens in het midden en dat betekent - in mijn fantasie - dat ik het beste van de twee geslachten in me heb. Ik heb veel trekken die je normaal gezien meer bij mannen dan bij vrouwen ziet. Maar toch trek ik al eens een rok aan, zoals nu.’

In haar allerlaatste tweet reageert Rose op de kritische fan: ‘Dit moet de grappigste tweet ooit zijn. Ik kwam al op mijn twaalfde uit de kast. De laatste vijf jaar krijg ik voortdurend te horen dat ik té gay ben.’ Nu blijkt ze niet gay genoeg.

‘Wie me toch nog wil contacteren, zal me moeten bellen op mijn Batphone’, grapte ze. En weg was haar account.