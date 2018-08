Kleuterjuf (25) overleden na frontale crash

Beveren-Waas / Hamme / Moerzeke / Belsele / Sint-Niklaas - De 25-jarige vrouw uit Beveren die zondag levensgevaarlijk gewond geraakte bij een verkeersongeval in de Gentstraat in Belsele is in de nacht van zondag op maandag aan haar verwondingen bezweken.

Het slachtoffer, een kleuterjuf die actief was in enkele Sint-Niklase scholen, zat als passagier in een Peugeot toen de bestuurder ervan om 14.30 uur om een nog onduidelijke reden van zijn rijbaan afweek. Daar botste de auto frontaal op de Toyota van een ouder koppel uit Hamme.

De 28-jarige bestuurder uit Waasmunster van de Peugeot werd lichtgewond. De 74-jarige bestuurster van de Toyota liep zware verwondingen ook. Ook haar 77-jarige echtgenoot raakte gewond.