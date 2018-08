Mensenrechtencommissaris: “Trumps migrantenteksten doen denken aan aanloop naar WO I en II”

Zeid Ra’ad al-Hussein, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, heeft hard uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump. De manier waarop Trump zich tegen de media en immigranten keert komt zeer dichtbij “aanzetten tot geweld” en doet denken aan de periode van vlak voor beide Wereldoorlogen, klinkt het.

In een interview met The Guardian toont al-Hussein zich zeer kritisch over bepaalde aspecten van Trumps beleid. Zo kaart hij het gebrek aan bezorgdheid van het Witte Huis over de mondiale mensenrechtensituatie aan. Een duidelijke breuk met voorgaande Amerikaanse regeringen.

Daarnaast lijkt Trumps anti-persretoriek “heel sterk op aanzetten tot geweld”. Vooral de term “vijand van het volk” vindt de mensenrechtencommissaris alle perken te buiten gaan: “We zagen een campagne tegen de media oprukken, die kon -en nog altijd kan- leiden naar geweld tegen journalisten, die gewoon hun werk proberen te doen.”

Aanzetten tot geweld

Als voorbeeld schetst de Jordaniër een situatie waarbij een journalist wordt neergestoken tijdens een speech van Trump. “In die context komt het heel dicht in de buurt van aanzetten tot geweld.” En Trumps voorbeeld vindt al gevolg, stelt al-Hussein. Zo hanteerde de Cambodjaanse leider Hun Sen dezelfde retoriek toen hij onafhankelijke nieuwsorganisaties liet sluiten.

Wereldoorlogen

Maar ook voor Trumps immigratiebeleid, waarbij ouders van hun kinderen die de grens oversteken worden gescheiden, heeft al-Hussein geen goed woord over. Want ook op dat gebied hanteert hij zeer zorgelijke teksten . “Als taal wordt gebruikt op een manier die zich richt op groepen mensen die traditioneel te lijden hebben onder vooroordelen, hypocrisie en chauvinisme, doet dat denken aan een periode in de twintigste eeuw toen emoties werden opgehitst tegen kwetsbare groepen voor politiek gewin.” De VN-topman legt uit dat hij daarmee de jaren ‘30 en de periode voor de Eerste Wereldoorlog bedoelt.