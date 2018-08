Vanaf vandaag gratis beschikbaar op gemeentehuis: de huisdierensticker

In bijna alle Vlaamse steden en gemeenten kan ja vanaf vandaag de nieuwe huisdierensticker gratis afhalen op het gemeentehuis. Dat meldt VTM Nieuws. De sticker maakt duidelijk hoeveel en welke huisdieren in huis aanwezig zijn en is voor de brandweer een belangrijk hulpmiddel in noodsituaties.

“Je maakt het de brandweer dan veel gemakkelijker om tijdens een interventie snel en efficiënt te opereren én je kan vele dierenlevens redden”, zei minister van dierenwelzijn Ben Weyts in mei nog bij de voorstelling van de dierensticker. Op de sticker kunnen baasjes invullen hoeveel en welke dieren er in huis aanwezig zijn, zodat de brandweer ook hun levens kan redden in geval van nood.

Verschillende gemeenten maken al gebruik van een huisdierensticker, zodat er heel wat verschillende stickers in omloop zijn. Soms bestaan er zelfs verschillende varianten binnen dezelfde brandweerzone. Deze eenvormige, Vlaamse dierensticker moet verwarring tegengaan.

De Vlaamse overheid betaalt de drukkosten van de sticker, zodat de steden en gemeenten ze alleen maar - gratis - moeten verdelen.