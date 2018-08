Iedereen heeft het tijdens het autorijden wel eens gezien: kinderen die op hun knieën op de achterbank zitten en zwaaien naar de auto achter de hunne. De politie waarschuwt bestuurders ervoor dat het naast charmant ook levensgevaarlijk is. “En er staan zware boetes op”, zegt Fred Scrayen van de Vlaams-Brabantse politiezone AMOW. Bestuurders riskeren er zelfs een rijverbod voor.

Kinderen die geknield op de achterbank zitten en zwaaien naar de mensen in de auto achter hen. Een zicht waar we allemaal blij van worden, maar er wordt volgens de politie te weinig bij stilgestaan hoe gevaarlijk dat is voor de kinderen.

Gordel niet aan

Wanneer kinderen op de achterbank hun gordel niet dragen, is de bestuurder in overtreding.. “We hebben daar vorige week nog een actie rond gedaan en we hebben drie bestuurders betrapt met kinderen op de achterbank die hun gordel niet droegen. Dat is levensgevaarlijk. Het zal in september wel weer van dat zijn, dat mensen die snel hun kinderen naar school doen hen geen gordel aandoen””, zegt Fred Scrayen, woordvoerder van politiezone AMOW.

“Ik zeg bestuurders altijd dat ze moeten beseffen dat hun kind door de voorruit kan vliegen bij een noodstop en dat ze er dan mogelijk nog eens overheen rijden omdat alles zo snel gaat. Maar we krijgen het er maar niet in. Ik zeg ook altijd dat er geen enkele racepiloot is die zou beginnen racen zonder zijn gordel aan. Dat is het bewijs bij uitstek dat het nuttig is.”

Op de website Alles Over Verkeersrecht zeggen de experten weinig vragen tot informatie of steun te krijgen van bestuurders die daarop betrapt zijn. Wat opzoekwerk leert dat de boetes aanzienlijk zijn. “Als kinderen op de achterbank hun gordel niet dragen, geldt dit als een derdegraadsovertreding. Daarop staat een boete van 30 euro, die je moet vermenigvuldigen met 8 en dus uitkomt op 240 euro. De bestuurder moet dan ook 200 euro aan het slachtofferfonds geven, waardoor de boete 440 euro bedraagt.” Daarnaast riskeert de bestuurder ook nog een rijverbod van 8 dagen.