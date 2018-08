Poppy belandt op zijkant, bestuurder vlucht weg

Antwerpen - Huurautodienst Poppy is opnieuw slachtoffer geworden van een ongeval met vluchtmisdrijf. Een bestuurder reed zondag met één van de Volkswagens van het bedrijf tegen een geparkeerde auto op de Rijnkaai, belandde op zijn zij en vluchtte daarna weg.

Het waren omstaanders die de politie zondagochtend contacteerde. “Ter plaatse werd een auto aangetroffen die op zijn rechterzij was gekanteld”, zegt de politie. “De vermoedelijke oorzaak was een botsing met een geparkeerd voertuig dat ook de nodige schade had opgelopen. De bestuurder werd niet aangetroffen.”

Nazicht van de camerabeelden toonde dat een man na het ongeval uit de wagen kroop en de plaats verliet. Via het verhuurbedrijf werd de laatste huurder van het voertuig achterhaald, maar nazicht bleef voorlopig negatief.

Poppy werd al meermaals slachtoffer van dergelijke situaties waarbij de bestuurder een auto in de prak reed en er daarna vandoor ging.